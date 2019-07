© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, ha parlato dell'obiettivo di mercato Luis Alberto. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Non mi piace parlare di giocatori che non sono del Siviglia, ma Luis Alberto è nato in questa casa. Rispetto la Lazio e non voglio innescare una bomba. Devo pensare ai giocatori che sono venuti".