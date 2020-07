Morace contro Sarri: "Troppi allenatori sopra le righe, si rendono conto del proprio ruolo?"

A Carolina Morace le dichiarazioni di Sarri di ieri ("Probabilmente sto sui coglioni a qualcuno. Ma io ne so di più") non sono proprio piaciute. Questo il pensiero dell'ex calciatrice e allenatrice, oggi opinionista per Sky: "Ci sono troppi allenatori sopra le righe, quando Sarri dice parolacce in conferenza stampa e a Bergamo si mandano a quel paese in panchina, non si rendono conto del proprio ruolo istituzionale? In questo periodo storico i tecnico dovrebbero essere più attenti, rendersi conto che rappresentano una società non solo se stessi".