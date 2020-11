Morata integrale: "Mi manca una vittoria con la Spagna. Mi faceva male guardarla in tv"

Alvaro Morata è una delle grandi novità nelle convocazioni di Luis Enrique per i prossimi impegni della Spagna. L'attaccante della Juventus è stato intervistato da El Partidazo de Cope e Radio Marca e ha raccontato le sue sensazioni: "Giocare in Nazionale è l'obiettivo di ogni giocatore. Lavoriamo per questo e fa male guardare le partite in tv. Una delle poche cose che mi mancano è una vittoria con la Spagna. Se non fossi tornato sarebbe stato difficile, soprattutto nell'anno dell'Europeo".

L'esperienza all'Atletico Madrid "È difficile da spiegare e mi dà fastidio che tutto quello che dico sia una notizia. Non ho mai detto di aver sbagliato a scegliere l'Atletico. Simeone merita tutto il mio rispetto e mia moglie non ne può più di vedermi festeggiare ogni loro gol. Guardo tante partite, sono contento che stiano andando bene. Tutti però cercano l'opzione migliore e per me era andare alla Juve. Mi addolora leggere certi titoli. Io sono sempre stato tifoso dell'Atletico e sarò sempre grato all'Atletico".

Il rapporto con Simeone "Ho un ottimo rapporto col Cholo e gli auguro il meglio, magari ci rivedremo in futuro. Non so se indosserò di nuovo la maglia dell'Atletico: ora sto bene e sono sereno, ma non si sa mai".

I gol annullati per fuorigioco "Sono stati tanti, tutti per pochi centimetri. Contro il Barcellona ho fatto una grande partita: Busquets mi ha detto che non credeva fossi in fuorigioco in un'occasione".

L'intreccio con Suarez "I numeri parlano per lui: è uno dei migliori attaccanti al mondo, uno dei primi 3 negli ultimi anni".

Il talento Joao Felix "Mi aspettavo la sua crescita. Ci vogliono due allenamenti per rendersi conto di quanto sia bravo. Sono contento che stia facendo bene, solo lui può definire il suo limite".

Lotta per la Liga "Spero che l'Atletico possa vincere il campionato, stanno giocando molto bene. Li vedo meglio di Real Madrid e Barcellona. Non ho nulla contro il Real: senza di loro non sarei mai stato alla Juve o all'Atletico".

Rapporto con Cristiano e con la Juve "Con Ronaldo ho sempre avuto un ottimo rapporto. La Juve è stata una grande opportunità che si è presentata. Era tant tempo che non giocavo oltre 70 minuti per più di sei partite di fila. Sono maturato tardi e si impara da ogni esperienza".

Finire la carriera al Getafe "L'ultima maglia che vorrei indossare è quella del Getafe. Ho un ottimo rapporto con il presidente, grazie a loro sono diventato quello che sono".

Finale di Champions Juventus-Atletico Madrid "Spero che accada, anche se forse è meglio affrontare un'altra squadra: sarà più facile segnare".