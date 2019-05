Moratti: "Conte all'Inter andrebbe bene. Icardi, fatto un casino inutile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'Inter del Triplete? Quello è il ricordo più piacevole, ma ci sono stati anche altri anni meravigliosi che fanno parte di un'avventura bellissima". Massimo Moratti, ex patron del club nerazzurro, ai microfoni di Radio Sportiva parla anche del presente e del futuro del club nerazzurro. Si parte da Conte, nome forte accostato alla panchina: "Non so giudicare ma potrebbe andar bene. Suning? Persone cortesi e gentili con me, abbiamo scambi di informazioni ma nulla più. Zhang sta facendo uno sforzo notevole per portare avanti questa cosa. Marotta? Spero che con pazienza abbia la capacità di rimettere l'Inter su un piano più alto di quello attuale, seppur non sia facile".

Icardi e Mourinho - Moratti, inoltre, si esprime anche sul chiacchierato caso legato all'attaccante argentino: "Ho trovato la cosa del tutto inutile, potevano aspettare almeno la fine dell'anno per suscitare tutto questo casino", sottolinea l'ex presidente che tra le altre cose risponde anche ad una domanda su Mourinho: "Lui alla Juve? La vita può anche portarti a fare cose diverse da quello che pensavi, ma in questo caso la prenderei male".