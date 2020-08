Moratti torna a parlare di Messi: "Suning potrebbe portarlo all'Inter"

Massimo Moratti, storico ex presidente dell'Inter, è tornato a parlare della possibilità che l'Inter in futuro possa puntare su Leo Messi: "Io sono solo un tifoso e non ho notizie riservate, ma una cosa la so: per risorse e competenze Suning ha tutto per portare l'argentino a Milano". Un pensiero va anche a Pirlo e alla nuova avventura come allenatore della Juventus: "Agnelli è statto coraggioso e io sono molto incuriosito da questa scelta. Lui merita paragoni con Zidane e Guardiola per la sua storia di campione. Sarà interessante verificare l'esito di questa scommessa".