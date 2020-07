Muriel dopo l'incidente domestico: "Sto bene. Stasera tiferò Atalanta e domani allenamento"

Luis Muriel ha rassicurato sulle sue condizioni dopo lo spavento di questa mattina: caduto accidentalmente tra le mura domestiche, l'attaccante colombiano dell'Atalanta ha battuto la testa e gli sono stati applicati alcuni punti di sutura. "Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo stadio per tifare l'Atalanta, e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore", ha scritto Muriel su 'Instagram'.