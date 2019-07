© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Appena atterrato a Genova per visite e firma con la Sampdoria, il difensore colombiano Jeison Murillo è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole sulla sua prossima avventura: "Sono molto contento di tornare in italia, vediamo come va. La Samp è una squadra molto importante. Spero di fare tutto bene e di giocare ovviamente. Mando un saluto a tutti i tifosi blucerchiati, forza Sampdoria!".