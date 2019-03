Juan Musso, portiere argentino dell'Udinese, è stato intervistato da Sportitalia: "La convocazione in Nazionale? È un momento speciale, incredibile. Sono veramente ansioso, conoscerò giocatori fortissimi e potrò imparare da loro. Ad Udine tanti grandi portieri? Abbiamo degli allenatori bravissimi, attenti ad ogni dettaglio. Ogni allenamento è come una partita, è uno dei motivi per cui ho scelto l'Udinese: sono cresciuti grandi portieri qui in Friuli. I miei ex compagni del Racing Avellaneda? Quando posso guardo sempre le loro partite, auguro il meglio a tutti: spero possano arrivare primi in classifica. Mi piace molto Zaracho, ma anche Saravia: sono tutti grandi giocatori".