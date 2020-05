Nainggolan e la possibile seconda occasione all'Inter: 4 di Serie A attente alle evoluzioni

Radja Nainggolan al termine della stagione tornerà con buone probabilità all’Inter dopo il prestito al Cagliari. Un prestito che è servito eccome al belga, autore fin qui di 5 gol, 5 assist e tante belle partite. Il prestito secco come detto terminerà a fine stagione (ad oggi il 30 giugno, ma ci si aspetta che la scadenza venga posticipata) e sebbene sia Carli che Giulini non si siano sbilanciati a riguardo, difficilmente il Ninja potrà restare in Sardegna per un discorso di costi e ingaggio.

Rientro all’Inter. Poi? - Rientro all’Inter ipotesi ad oggi più probabile, come detto. Ma poi quale sarà il futuro di Nainggolan? Lo scorso anno la dirigenza decise di tagliare i ponti col passato cedendo lui, Icardi e Perisic. Ma lo stesso centrocampista non ha mai colpevolizzato per questo Antonio Conte e chissà che in vista del prossimo anno il belga non possa addirittura restare alla Pinetina. Per personalità e qualità di gioco il suo profilo sarebbe perfetto per l’Inter. Ma oggi è prematuro parlarne, prima c’è da finire la stagione e poi ci sarà tempo e modo per discutere di tutto. Le squadre interessate, ad ogni modo, non mancano e sono tutte in attesa che la situazione evolva: nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno alla Roma, del Milan, ma pure di quella Fiorentina che la scorsa estate era stata ad un passo dal suo acquisto.