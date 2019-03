Fonte: fcinternews.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Negli ultimi giorni in Belgio è tornato a circolare il nome di Radja Nainggolan in orbita nazionale, soprattutto visto l'infortunio di Witsel e l'allontanamento direzione Cina di Fellaini e Dembele. Il centrocampista dell'Inter, però, non sembra considerare questa ipotesi: "E' troppo tardi per me" ha detto al portale belga Hln.be: “Il prossimo europeo è fra due anni, il mondiale fra quattro. Non andrò avanti a giocare fino a 40 anni, anche se ci sto ancora male per come è finita, ovviamente".