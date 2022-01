Nani ricorda l'avventura alla Lazio: "Gruppo rodato. Poco spazio ma Inzaghi fu corretto"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di presentazione da nuovo calciatore del Venezia, Nani è tornato quest'oggi sulla sua avventura alla Lazio durante la stagione 2017/18: "I ricordi che ho sono buoni, i tifosi, la gente, la città di Roma, mi sono trovato bene io come la mia famiglia, anche il club mi ha trattato bene, con tanto rispetto. Era un momento un po' particolare per entrare nel gruppo perché era solido già di suo, giocavano bene e c'erano ragazzi di qualità. Inzaghi è sempre stato molto corretto con me e spazio non ce n'era tanto, quello è stato l'unico problema, mi è dispiaciuto perché mi sentivo bene, ho fatto qualche gol e assist e potevo fare di più. Sono stato contento però di essere stato alla Lazio".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Nani e Collauto