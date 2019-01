Napoli, 30-35 mln per cedere Diawara. La Fiorentina punta al prestito

Il futuro di Amadou Diawara potrebbe essere lontano dal Napoli e se arriveranno offerte da almeno 30-35 milioni i partenopei potrebbero anche cederlo a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sul centrocampista ci sono Fiorentina e Wolverhampton (clicca in basso per l'indiscrezione di TMW) ma i viola non potranno sicuramente permettersi di sborsare una cifra così alta e puntano al prestito almeno fino a giugno.