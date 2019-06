Napoli, accordo con Raiola per Manolas ma la Roma vuole 36 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non sarà facile per il Napoli chiudere l'operazione Kostas Manolas, ma Giuntoli ci proverà su espressa richiesta di Ancelotti. I giallorossi hanno chiesto i 36 milioni di euro della clausola, senza dilazionare il pagamento e senza contropartite (Mertens non rientra nei piani romanisti). Un motivo che rende più complicata la trattativa ma non impossibile.

Le armi azzurre - De Laurentiis ha già l'accordo per il contratto del giocatore, 3,5 milioni a stagione, e lo stesso greco sarebbe contentissimo di poter essere allenato da Ancelotti e di poter giocare al fianco di Koulibaly. Le condizioni per portarlo in Campania ci sono e nonostante le difficoltà del caso, attualmente è senza dubbio l'obiettivo numero uno dei dirigenti partenopei. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.