Napoli, accordo vicino con la Roma ma Milik blocca tutto: vuole andare a zero alla Juventus

La musica è ancora ferma, non c'è ancora stato il via per il ballo degli attaccanti. Arkadiusz Milik sta bloccando il valzer degli attaccanti, stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport raccontando del braccio di ferro tra il Napoli e l'attaccante polacco, che non accetta per ora la Roma e vorrebbe soltanto la Juventus, a parametro zero tra sei mesi, trattenendo di fatto Edin Dzeko a Trigoria. La Vecchia Signora, tuttavia, pare aver abbandonato la pista e per questo l'attaccante polacco si starebbe convincendo ad accettare anche la destinazione giallorossa.

Accordo vicino. Tra Napoli e Roma esiste quasi un accordo, i due club ci sono molto vicini. Secondo il quotidiano romano, Cengiz Under e Jordan Veretout non sono compresi nell'affare, ma i due club avrebbero definito i confini della trattativa: 20 milioni di euro cash nelle casse della società azzurra più altri 5 di bonus. Le parti sono vicine, ma manca ancora il benestare di Milik in persona. Tuttavia, visto che la Juve s'è defilata, potrebbe convincersi e accettare.