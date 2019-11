Napoli, ADL dovrebbe seguire la squadra nella trasferta di Liverpool

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente sosta a Napoli per Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il patron azzurro rientrerà tra domenica sera e lunedì mattina in Italia, ma ripartirà quasi subito. ADL dovrebbe infatti seguire la squadra nella decisiva trasferta di Anfield contro il Liverpool in programma mercoledì.