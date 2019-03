© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Analizzando il mercato in uscita del Napoli, La Gazzetta dello Sport sottolinea come a fine stagione potrebbe andare via Hysaj, anche se la sua valutazione è fuori dal mercato: De Laurentiis pretende 50 milioni per cederlo, ma il suo valore non va oltre la metà. L’allenatore sarebbe orientato a confermare Malcuit che ha spesso preferito al difensore albanese. Per gli esterni, in ogni modo, si segue anche Valentino Lazaro, 22 anni, dell’Herta di Berlino.