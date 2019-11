Napoli, al via il silenzio stampa fino a data da definire

© foto di Insidefoto/Image Sport

In un passaggio del comunicato diramato pochi minuti fa, il Napoli ha reso noto che la squadra da oggi è ufficialmente in silenzio stampa. Il club, inoltre, fa sapere che al momento non è dato sapersi quando Carlo Ancelotti e i calciatori torneranno a parlare.

Clicca qui per tutti gli aggiornamenti in tempo reale