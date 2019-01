Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli ritiene chiusa la trattativa Allan, anche se il giocatore aveva accettato l'offerta parigina da 8mln di euro a inizio gennaio, era pronto all'addio e - riferisce Il Mattino - ancora non vuole ancora arrendersi all'idea. Il PSG si sarebbe fermato pare intorno ai 65mln,​​ pochi per convincere De Laurentiis che era stato chiaro a frenare gli entusiasmi del giocatore ma il suo agente Arribas e lo stesso Gemelli - collaboratore e nipote del procuratore argentino - ancora ieri hanno pressato De Laurentiis invitando a non abbassare la serranda in maniera definitiva. Ma da Parigi, fino a ieri notte, nessun rilancio ed il presidente considera chiusa la trattativa. Il potente Fali Ramadani - si legge - sta provando una mediazione dell'ultim'ora, per riaccendere l'affare.