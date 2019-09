© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviate le polemiche con le istituzioni cittadine per gli spogliatoi ed i lavori al San Paolo, il Napoli si avvicina all'esordio casalingo contro la Sampdoria che vedrà diverse novità soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Ancelotti non ha ancora tutti gli uomini a disposizione e potrebbe presentarsi con una batteria d'attaccanti inedita. Arek Milik non sarà del match, così probabilmente come Insigne - che solo ieri s'è aggregato al gruppo - mentre Fernando Llorente non ha ancora i 90 minuti e resterà con ogni probabilità un'arma per il secondo tempo.

Di punta nel 4-2-3-1 verrà riproposto Dries Mertens, a destra ci sarà la conferma di Josè Callejon mentre i dubbi riguardano le altre due posizioni. A sinistra il sostituto naturale di Insigne è Amin Younes, che ha sfruttato la sosta per migliorare la propria condizione, mentre al centro potrebbe agire Hirving Lozano. Da tenere però in considerazione la variabile Fabian, schierato in queste prime due gare da trequartista centrale, ma l'anno scorso tra i migliori proprio a sinistra come falso esterno, dando equilibrio alla squadra, prima del ritorno di Insigne in quella zona. Molto dipenderà anche dalle rotazioni nella mente di Ancelotti per dosare le energie visto che martedì si scende di nuovo in campo: al San Paolo arriverà il Liverpool.