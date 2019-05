© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue a gonfie vele il rapporto tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis, tanto che il tecnico è coinvolto in ogni scelta di mercato dal suo patron, come scrive oggi Il Mattino: c’è il suo sì a Jordan Veretout, con cui gli azzurri hanno già l’intesa da qualche settimana: la Fiorentina e il Napoli sono distanti una manciata di milioni ma l’affare è in dirittura. C’è l’ok del tecnico anche alla probabile partenza di Allan: è il brasiliano, a questo punto, l’unico big che lascerà il Napoli.