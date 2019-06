Napoli, assalto di Giuntoli a James Rodriguez. Ma c'è il nodo ingaggio

© foto di J.M.Colomo

Se Hirving Lozano è un nome che non è mai passato di moda, quello di James Rodriguez sembra essere al momento la new entry più calda per il mercato del Napoli. Un calciatore di primo livello sul quale, come sottolinea Il Mattino, gli azzurri stanno lavorando con insistenza dopo il mancato riscatto del Bayern Monaco, visto anche il passato comune con Ancelotti sia in Spagna che in Germania.

Nodo stipendio - L'operazione è però suggestiva quanto complicata a livello di costi: il fantasista colombiano vorrebbe un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione, ma il Napoli si muove su cifre più basse per un contratto che avrebbe una durata quinquennale. Nelle casse dei blancos andrebbero invece circa 40 milioni di euro, una somma importante, ma non certo proibitiva che ha fatto drizzare le antenne anche alla Juventus.