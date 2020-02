vedi letture

Napoli-Barcellona, Vidal espulso all'88°. Partenopei con l'uomo in più nei minuti finali

Il Barcellona chiude in dieci la gara del San Paolo contro il Napoli. Al minuto 88° infatti viene espulso per doppio giallo un Arturo Vidal molto nervoso. Un'uscita fra i fischi dello stadio partenopeo che ora sostiene la squadra di Gattuso in questi ultimi minuti di gara da giocare con l'uomo in più per provare a portare a casa la vittoria.