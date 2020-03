Napoli, Boga è il primo obiettivo per l'attacco: operazione da 20 milioni, occhio al Chelsea

Jeremie Boga è l'ossessione del Napoli in vista del prossimo mercato estivo. De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso sono in completa sintonia sul nome dell'esterno del Sassuolo, per un'operazione da circa 20 milioni di euro, ma in tutto questo lo scoglio principale resta il Chelsea, che ha un diritto di riacquisto sul giocatore a quindici milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.