© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due obiettivi per il centrocampo del Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il primo nome è quello di Sander Berge del Genk, rimasto affascinato dal San Paolo, ma sullo sfondo c'è anche Sofyan Amrabat che sta facendo benissimo in Serie A con la maglia del Verona. Quest'ultimo, come noto, è un'idea solo per giugno, visto che in questa stagione ha già indossato le maglie dell'Hellas e del Brugge e non potrà vestirne una terza.