Napoli, Callejon non ha mai preso in considerazione il rinnovo: Boga resta il preferito di Giuntoli

Otto mesi fa il Napoli ha offerto un biennale a José Maria Callejon, ma stando a quanto scritto oggi da La Repubblica l'esterno spagnolo non avrebbe mai preso in considerazione la proposta azzurra. L'addio, dunque, resta l'ipotesi più probabile, con Cristiano Giuntoli che si è messo alla ricerca di un sostituto. Il preferito - si legge - è Jeremie Boga del Sassuolo, considerato un campioncino da chiudere in fretta per anticipare la concorrenza.