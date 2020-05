Napoli, Callejon tornerà in Spagna: sfida a due tra Valencia e Siviglia

Jose Maria Callejon lascerà il Napoli al termine della stagione, visto che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con i partenopei e per il suo futuro sarà lotta a due in Spagna. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'esterno tornerà infatti in Liga, con Valencia e Siviglia che si sfideranno per convincerlo a firmare a parametro zero.