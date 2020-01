Napoli, complimenti di ADL per il passaggio del turno in Coppa Italia

Vittoria che rasserena l'ambiente quella di ieri del Napoli contro la Lazio in Coppa Italia. Una vittoria che ha fatto nuovamente sorridere anche il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis, ieri assente al San Paolo, ma che nel post partita, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ha fatto recapitare direttamente i suoi complimenti agli azzurri negli spogliatoi, in un clima di festa per la conquista della semifinale.