Napoli, concorrenza all'Atletico Madrid per Andersen della Sampdoria

Occhi in casa Sampdoria per la difesa del Napoli: secondo quanto riferito da Tuttosport, gli azzurri si sarebbero iscritti alla lista delle pretendenti a Joachim Andersen. Il difensore svedese classe '96 dei blucerchiati piace tanto anche in Spagna, nello specifico all'Atletico Madrid.