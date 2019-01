© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parallelamente alla trattativa per Allan procede quella per Barella. Ieri mattina il ds Giuntoli ha chiamato il dg Carli che ha ribadito la richiesta di 45mln di euro, complice anche l'inserimento del Chelsea. L'Inter sembra avanti in questo momento, ma Beltrami - scrive Il Mattino - ha ribadito che resta il gradimento per il club azzurro espresso nella cena di ottobre al ds napoletano. Napoli e Cagliari potrebbero tornare a parlarsi proprio domani.