© foto di J.M.Colomo

Conferme su conferme. Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha fatto il punto della situazione legata alle voci sull'interesse partenopeo nei riguardi di Pablo Fornals del Villarreal, svelando di aver contattato l’agenzia che ne cura gli interessi. Secondo questa il Napoli è certamente interessato al ragazzo, specificando come sul calciatore ci sia il gradimento totale di Ancelotti e Giuntoli. Conferme anche dalla dirigenza del Villarreal, che ha chiarito come il sodalizio campano dovrà pagare la cifra della clausola rescissoria per assicurarsi il calciatore. Anche dal Napoli arrivano conferme: Fornals piace molto ma non è stata presentata alcuna offerta ufficiale. Il Napoli sarebbe intanto disposto a triplicare l’attuale ingaggio di Fornals, portandolo a due milioni di euro più bonus e di pagare la clausola rescissoria da 33 milioni di euro.