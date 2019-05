Napoli, contatti con l'agente di Callejon: si lavora per un biennale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In forza al Napoli dall'estate del 2013, Josè Maria Callejon è pronto a legarsi ulteriormente al club azzurro. Per lo spagnolo, in scadenza nel giugno 2020, arriverà l'offerta di un biennale per vivere il futuro da protagonista. Si cerca infatti l'accordo per un prolungamento e si dialoga col suo procuratore, Quilon, per raggiungere un punto d’intesa che faccia felici tutti. Callejon ha già espresso il suo punto di vista: a Napoli sta bene e intende restarci. Lo stesso vale per la società che non ha mai pensato di rinunciare allo spagnolo. Lo scrive il quotidiano Il Roma.