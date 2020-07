Napoli, contatto con l'agente di Koulibaly: via libera alla cessione e apertura sullo sconto

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Secondo i colleghi di TuttoNapoli la presenza in Italia di Fali Ramadani (che oggi ha incontrato il Milan) nasconde anche alcuni contatti col Napoli per il futuro del difensore senegalese. Koulibaly, si legge, potrebbe considerare finito il suo ciclo azzurro e in tal senso avrebbe dato mandato all'agente di cercare eventuali top club interessati.

Da parte del Napoli sarebbe arrivato il via libera alla cessione, a patto ovviamente che le cifre rispettino le richieste di Aurelio De Laurentiis: la valutazione fatta dal numero 1 azzurro è di 100 milioni di euro, ma vista la situazione generale post Covid si potrebbe chiudere a qualcosa meno, circa 70-80 milioni cash. Le società maggiormente interessate a Koulibaly sono Real Madrid, Liverpool e Manchester City.