Napoli, continua la sfida ai viola per Amrabat: il nodo è la clausola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, prosegue la lotta di mercato a distanza tra Napoli e Fiorentia per Sofyan Amrabat. I viola negli ultimi giorni hanno presentato una proposta da 1,8 milioni a stagione per 4 anni con clausola rescissoria "bassa" mentre gli azzurri avevano proposto lo stesso accordo, per 5 anni e con una clausola vicina ai 100 milioni. Proprio questo dettaglio spingerebbe il giocatore verso la Fiorentina, che poi però dovrebbe trattare con il Verona per trovare un accordo che invece Giuntoli aveva già trovato. Giuntoli non ha comunque intenzione di mollare e nelle prossime ore tornerà a parlare con l'agente del centrocampista come del resto non mollerà Pradè che sta lavorando per superare definitivamente la concorrenza napoletana.