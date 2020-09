Napoli, dall'Inghilterra: il Manchester United torna ad interessarsi a Milik

vedi letture

Arkadiusz Milik torna nel mirino del Manchester United, che secondo il Daily Mail, nelle ultime ore è tornato a farsi sotto per il polacco in uscita dal Napoli. Anche l'Everton è interessato al giocatore ed è pronto a investire 25 milioni per lui, ma con i Red Devils in corsa non sono da escludere sorprese.