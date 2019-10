© foto di Insidefoto/Image Sport

La Cina ci prova per Dries Mertens, probabilmente già a gennaio. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, le squadre interessate all'attaccante del Napoli, in scadenza a fine stagione, avrebbero messo sul piatto una maxi-offerta da 17 milioni di euro (netti) in tre stagioni.

Tentativo a gennaio. Considerato che senza rinnovo il giocatore potrà partire a parametro zero, dalla Cina è atteso un tentativo già per la prossima sessione di mercato, con l'obiettivo di convincere De Laurentiis a mollare Ciro già prima.

Tentativo di contro-proposta. Davanti a queste cifre, Mertens avrebbe chiesto, secondo il quotidiano, al Napoli di pareggiare l'offerta, da qui al 2023. Soldi che peserebbero ovviamente sul bilancio del club: l'intenzione c'è, ma nel calcio bisogna anche fare i conti. E pure l'addio di Hamsik, poi frettoloso a gennaio, sembrava impossibile.