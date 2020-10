Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno: possibile contatto con Gattuso per il rinnovo

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, questa mattina il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis ha raggiunto Castel Volturno per fare visita alla squadra. Il numero uno partenopeo non faceva visita al Centro Sportivo da tempo. In questi giorni si sta parlando molto del rinnovo di Gattuso e non è da escludere che si parli anche di questo tema nel corso di questa visita.