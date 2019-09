© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis, nella lunga intervista a Il Corriere dello Sport - Stadio, ha parlato anche delle intenzioni che aveva avuto in passato nei confronti di Antonio Conte, da lui contattato per metterlo alla guida del Napoli. Ecco il passaggio: "Molto prima di Ancelotti, quando Conte era a Londra, l'ho tempestato di domande per farlo venire. Lui mi rispondeva che il contratto con il Chelsea gli impediva di parlare a terzi. Credo fosse vero, ci ha messo più di un anno poi a tornare".