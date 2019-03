© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terminerà probabilmente a maggio l'esperienza di Amadou Diawara al Napoli. L'emittente Rai Sport fa sapere che il centrocampista ex Bologna rappresenta soltanto un'alternativa per il 4-4-2 di Carlo Ancelotti. Il club azzurro, durante la scorsa estate, ha rifiutato 30 milioni di euro proposti dal Tottenham per puntare su di lui ancora un anno. Alla fine della stagione in corso, però, le strade sembrano destinate a dividersi.