Quello di Sander Berge è un nome che da tempo stuzzica il Napoli e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La Gazzetta dello Sport spiega e conferma che da tempo l'uomo mercato azzurro segue il gigante del Genk. Potrebbe essere lui il primo acquisto per la rivoluzione voluta da Aurelio De Laurentiis, lui che viene da un club che ha prodotto campioni del calibro di Kevin de Bruyne, Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic. Serviranno appunto più di 20 milioni e l'idea è che possa essere il nome caldo per il mercato per l'estate.