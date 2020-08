Napoli, Gattuso promuove Osimhen: "In campo ci dà qualcosa di diverso. Potrà incidere"

Il Napoli ha vinto il triangolare in Abruzzo contro Castel di Sangro e L'Aquila. L'allenatore Rino Gattuso ha commentato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, qui c'è grande organizzazione. Abbiamo fatto solo 13 giorni di riposo, la squadra ha perso poco rispetto alla condizione. Questa squadra è motivata, sa quello che vuole. Tutti noi siamo consapevoli che dobbiamo migliorare su tanti aspetti. I giocatori devono lavorare bene su fase di non possesso, bisogna trovare una coperta che copre bene il letto, abbiamo il dovere di provare a fare qualcosa di diverso ma dobbiamo trovare anche un equilibrio".

Osimhen? "In questo momento è facile, bisogna farlo lavorare, è un giocatore importante perché l'abbiamo pagato ma non c'erano dubbi, ci dà qualcosa di diverso che non abbiamo avuto da quando sono arrivato io, ma bisogna lasciarlo tranquillo, con impegno e tranquillità può incidere. Io penso che quello che dobbiamo migliorare è la tenuta, ricordo ancora la partita col Barcellona, ci siamo fatti tre gol da soli, non possiamo mancare di concentrazione e non dobbiamo sottovalutare nulla. Bisogna pensare tante cose, bisogna stare sul pezzo per 90' minuti".

Rrahmani? E' un ragazzo molto intelligente, viene da una tipologia di calcio diversa, ma sta facendo di tutti per migliorare e giocare con i nostri principi, siamo contenti di quello che ci sta dando".