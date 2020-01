© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre sconfitte ed una vittoria in quattro partite. La media punti di Gennaro Gattuso da quando è alla guida del Napoli non è di certo delle migliori, tanto da attirare anche l'attenzione di Striscia la Notizia. L'inviato Valerio Staffelli, infatti, ha raggiunto l'allenatore azzurro per la consegna del celebre Tapiro d'Oro.

Il tecnico calabrese, raggiunto dalla trasmissione a Castel Volturno, ha così risposto alle domande: "La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare". L'inviato di Striscia allora lo stuzzica con una battuta: "Non è che la società ha sbagliato 'Gennaro'? Forse era meglio prendere il Santo…". Con la replica immediata di Gattuso: "Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi".