Napoli, Gattuso: "Ringrazio Ancelotti. Insigne? Deve migliorare l'essere capitano"

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Barcellona. "Devo ringraziare Ancelotti perché non ho fatto nulla, mi dà la possibilità di affrontare questa grandissima squadra. È da due giorni che smanetto, c'è grande preoccupazione perché da quando è arrivato Setien hanno rifatto le cose già viste negli anni. Insigne deve migliorare l'essere capitano, non parlare sempre ma quelle volte entrare nell'animo. Qui deve migliorare, per il resto mi ha sorpreso, è molto intelligente".