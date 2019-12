© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta rimediata nel finale contro il Parma, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Sapevo che le difficoltà c'erano e lo abbiamo toccato con mano. E' una squadra che deve lavorare, trovare equilibrio e migliorare tanti aspetti. Non dobbiamo dare la colpa in questo momento, fa parte del gioco, dobbiamo lavorare con tranquillità e mettere da parte la tensione e i problemi, questa squadra deve recuperare tutto questo. Cosa rimproveri alla squadra per il finale? E' facile dire di essere stati sfortunati, ma a volte non bisogna parlare di fortuna ma di furbizia e malizia, dobbiamo migliorare ma il Parma è una delle squadre più forti in contropiede, dobbiamo guardarci dentro e capire dove migliorare perché questa è una grande squadra, con tanti giovani e sta a me e al mio staff lavorare nel miglior modo possibile. Fischi a Insigne? Non pensiamoci, è normale, per dieci anni il Napoli hanno fatto bene, è stata seconda o terza in classifica ed è normale che la gente sia rammaricata".