© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo tecnico del Napoli, Rino Gattuso, durante la sua conferenza stampa di presentazione ha parlato anche di ciò che può dare al club azzurro: "Non si deve dire quel che posso dare, io lo so ma la squadra e la società devono aiutarmi. Io devo aiutare loro ma viaggeremo di pari passo. Vedremo come uscire da questo problema che si è creato da due mesi a questa parte".