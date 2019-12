Napoli, Gattuso studia la crisi: col Sassuolo rischiano Callejon e Insigne

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Elmas e Younes per sfidare il Sassuolo, con due titolarissimi che potrebbero pagare dazio. Sono queste, riferisce Il Mattino, le intenzioni di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, per la prossima di campionato.

Il tecnico, che recupera Mertens ma farà giocare Milik e ha dubbi anche su Lozano, sta cercando di capire cosa non ha funzionato con Ancelotti. E per trovare una cura non ci sono intoccabili: ecco perché anche Callejon e Insigne non sono affatto certi di un posto da titolare contro i neroverdi, col macedone e il tedesco in lizza per partire dal primo minuto.