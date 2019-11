© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Assente anche dall'allenamento di rifinitura di questo pomeriggio, Faouzi Ghoulam attraverso il giornale algerino 'Le Buteur' ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche: "Ho accusato un problema muscolare ma non è nulla di preoccupante. In questo momento se voglio tornare in nazionale devo trovare continuità con la maglia del Napoli, voglio dire a tutti i tifosi che ritornare a giocare con la maglia dell'Algeria è uno degli obiettivi prioritari per me in questa stagione", ha detto.

Ghoulam, che non prenderà parte alla gara di domani contro il Red Bull Salisburgo, ha fin qui giocato solo 300 minuti.