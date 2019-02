Napoli, Hamsik a Madrid: visite col Dalian. L'ufficialità entro martedì

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik al Dalian Yifang, capitolo secondo. Gli indizi sulla riapertura della trattativa tra il Napoli e il club cinese erano chiari già nelle ultime ore, oggi invece l'elemento (decisivo). Il centrocampista slovacco - riporta SportMediaset - è volato a Madrid per sostenere le visite mediche per il nuovo club: l''affare diventerà ufficiale presumibilmente tra lunedì e martedì. Alla fine De Laurentiis otterrà 20 milioni di euro più bonus in un'unica soluzione (superato dunque lo stop imposto dal presidente azzurro sulle modalità di pagamento). Nessun problema invece con Hamsik, che aveva ricevuto un permesso per non allenarsi fino a lunedì, e il Dalian: l'accordo era stato trovato sulla base di un triennale da 10 milioni di euro all'anno.