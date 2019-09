© foto di Federico De Luca

Il Napoli, tramite i propri canali ufficiali, ha diramato la lista UEFA in vista della prossima Champions League. Tonelli non è stato inserito in lista, al suo posto ci sarà Hysaj. Ecco la lista completa del club partenopeo:

PORTIERI

Karnezis, Meret, Ospina.

DIFENSORI

Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui.

CENTROCAMPISTI

Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski.

ATTACCANTI

Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Younes.