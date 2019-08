Napoli, Il Mattino: "Ecco il K2, prove di difesa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ecco il K2, prove di difesa", scrive Il Mattino nelle sue pagine sportive. Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas lavorano insieme per cercare l'intesa. Finite le amichevoli, si intensificano gli allenamenti. Manolas nei test estivi ha pienamente convinto, Koulibaly si è presentato dopo le ferie in perfetta forma. Per il senegalese c'è da smaltire la delusione per il ko in finale di Coppa D'Africa contro l'Algeria.