Napoli, idea Felipe Anderson per l'attacco: il West Ham chiede 50 milioni per il brasiliano

Il Napoli è alla ricerca di un sostituto per Josè Callejon, destinato a tornare in Spagna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club azzurro sogna Felipe Anderson, 27 anni, per sostituirlo. L'attaccante esploso nella Lazio è il vero colpo che il Napoli vorrebbe programmare ma è anche un calciatore difficile da acquistare per un motivo molto semplice: il West Ham spara alto e lo valuta quasi 50 milioni di euro.